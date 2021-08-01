Жаркий инцидент произошел во время масштабного концерта "Вечер премьер", который собрал на одной сцене украинских артистов первого эшелона. После выступления Макс Барских дал короткое интервью. Прямо посреди разговора с журналистами к нему подошла Оля Полякова и сделала вид, что поцеловала в губы.

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31-летний секс-символ не растерялся и со словами "почему так" по-настоящему поцеловал коллегу. На его губах даже осталась ярко-красная помада Поляковой.

Правда, певец сразу же пожалел о своем дерзком поступке. Он уверен, что подобную выходку не оценит влиятельный супруг звезды Вадим Поляков. Сама же артистка рассмеялась и быстро исчезла из кадра.

Видимо, меня подрежет и закопает в лесу муж Оли,

– с юмором заявил Макс Барских.

Макс Барских поцеловал Олю Полякову / Скриншот с видео

Вряд ли мужа Оли Поляковой возмутит смелый поступок Макса Барских, ведь она неоднократно рассказывала, что у них идеальные отношения. Вадим во всем ее поддерживает и всегда на ее стороне. Более того, любимый ревнует ее разве что к гаджетам и социальным сетям.