У своїх Instagram-Stories виконавиця опублікувала фото і відео, на яких зображені її доньки – 17-річна Маша та 11-річна Аліса. Полякова зізналася, що дівчата приїхали до неї з Великої Британії, де зараз навчаються.

До теми Оля Полякова розповіла, як зробила селфі з фаном за гроші: скільки і кому він заплатив

Родина вирішила відпочити на одному з найвідоміших гірськолижних курортів України – Буковелі. Полякова повідомила, що вони зупинилися у п'ятизірковому готелі з панорамою на гори.

Також співачка показала, чим вони займаються. Зокрема, зіркова мама з доньками катаються на лижах та ласують колоритною місцевою кухнею. Окрім того, сама Оля Полякова навіть спробувала покерувати упряжкою, і в неї це непогано вийшло.

Як Оля Полякова відпочиває з доньками у Буковелі / Фото з інстаграму

Зазначимо, що у Буковелі Оля Полякова не лише відпочиває. Днями артистка також виступила на благодійному аукціоні у Буковелі. На заході збирали кошти на потреби ЗСУ, вони підуть на придбання спеціального обладнання для бійців. Артистці своїм виступом вдалося зібрати 500 тисяч гривень на придбання дронів.

До слова, після Нового року співачка Оля Полякова облаштувала укриття в підвалі заміського будинку, адже привезла в Україну на канікули доньок з Великої Британії. Вона винесла звідти незручний диван, на якому спала дві ночі, і поставила ліжка.