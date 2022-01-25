Оля Полякова стала тренеркою нового сезону "Голосу країни", тому зараз до її особистості прикута особлива увага публіки. У мережі артистка поширила декілька фотографій, на яких продемонструвала ефектний аутфіт.

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Сміливий look Олі Полякової

"Королева ночі" володіє бездоганною фігурою й не приховує її. Днями Оля Полякова похизувалася довгими стрункими ніжками. Вона одягнула розкішну мінісукню насиченого червоного кольору. Вбрання було асиметричного крою й без рукавів, що лише додало образові сміливості. Такий look Полякова вирішила поєднати з відкритими туфлями в тон на високих підборах.

Волосся красуня-білявка акуратно вклала та забрала набік. А на її обличчі був макіяж з білими блискучими тінями, чорними стрілками на повіках і червоною помадою на губах. А у вухах знаменитості були довгі блискучі сережки.



Оля Полякова у червоній мінісукні / Фото з інстаграму співачки



Оля Полякова у червоній мінісукні / Фото з інстаграму співачки

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