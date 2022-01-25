Оля Полякова стала тренером нового сезона "Голоса страны", поэтому сейчас к ее личности приковано особое внимание публики. В сети артистка распространила несколько фотографий, на которых продемонстрировала эффектный аутфит.
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Смелый look Оли Поляковой
"Королева ночи" обладает безупречной фигурой и не скрывает ее. На днях Оля Полякова похвасталась длинными стройными ножками. Она надела роскошное мини-платье насыщенного красного цвета. Наряд был асимметричного покроя и без рукавов, что лишь добавило образу смелости. Такой look Полякова решила совместить с открытыми туфлями в тон на высоком каблуке.
Волосы красавица-блондинка аккуратно уложила и забрала набок. А на ее лице был макияж с белыми блестящими тенями, черными стрелками на веках и красной помадой на губах. А в ушах знаменитости были длинные блестящие серьги.
Оля Полякова в красном мини платье / Фото из инстаграма певицы
Оля Полякова в красном мини-платье / Фото из инстаграма певицы
Украинские звезды в мини-платьях
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