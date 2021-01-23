Популярна українська співачка Оля Полякова відправилася у зимову відпустку. Для відпочинку артистка обрала сонячні Мальдіви. Там вона насолоджувалася теплими днями на березі океану та демонструвала спокусливу фігуру у купальниках.

Оля Полякова активно ділилася фотографіями з острова на особистій сторінці в інстаграмі. Їх активно обговорювали у мережі, знаменитість розбурхувала уяву прихильників пікантними знімками.

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Днями зірка поширила серію фото, де позує, лежачи на гамаку посеред неймовірно красивого океану. Проте найбільше увагу привернув її звабливий образ.

Артистка постала перед камерою у відвертому купальнику чорного кольору. Бюстгальтер підкреслив пишні груди Олі, а трусики оголили її апетитні сідниці. Також народна улюблениця не втратила нагоди похизуватися довгими стрункими ногами.

Волосся зірки було мокрим після купання. На обличчя Полякова не наносила косметику, показала натуральну красу. Завершила пляжний образ сонцезахисними окулярами оригінальної форми.



Оля Полякова в купальнику на Мальдівах / Фото з інстаграму Олі Полякової



Оля Полякова в купальнику на Мальдівах / Фото з інстаграму Олі Полякової