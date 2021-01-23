Популярная украинская певица Оля Полякова отправилась в зимний отпуск. Для отдыха артистка выбрала солнечные Мальдивы. Там она наслаждалась теплыми днями на берегу океана и демонстрировала соблазнительную фигуру в купальниках.

Оля Полякова активно делилась фотографиями с острова на личной странице в инстаграме. Их активно обсуждали в сети, знаменитость будоражила воображение поклонников пикантными снимками.

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На днях звезда распространила серию фото, где позирует, лежа в гамаке посреди невероятно красивого океана. Однако больше всего внимание привлек ее обольстительный образ.

Артистка предстала перед камерой в откровенном купальнике черного цвета. Бюстгальтер подчеркнул пышную грудь Оли, а трусики обнажили ее аппетитные ягодицы. Также народная любимица не упустила случая похвастаться длинными стройными ногами.

Волосы звезды были мокрыми после купания. На лицо Полякова не наносила косметику, показала натуральную красоту. Завершила пляжный образ солнцезащитными очками оригинальной формы.

Оля Полякова в купальнике на Мальдивах / Фото из инстаграма Оли Поляковой

Оля Полякова в купальнике на Мальдивах / Фото из инстаграма Оли Поляковой

Оля Полякова в купальнике на Мальдивах / Фото из инстаграма Оли Поляковой