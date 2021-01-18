Співачка Оля Полякова відсвяткувала своє 37-річчя на Мальдівах з чоловіком і доньками. З нагоди дня народження вона опублікувала провокативні фото в бікіні та похизувалась розкішними формами.

Свій день народження Оля Полякова розпочала з б'юті-процедур в косметолога, шампанського та тропічних фруктів на пляжі. Зірка влаштувала красиву зйомку на гойдалці, підвішеній над водою. Фантастичні кадри іменинниця опублікувала в інстаграмі.

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Оля Полякова в блискучому бікіні

Для зйомки зірка підібрала чи не найвідвертіший купальник. Вона одягла блискуче бікіні бронзового кольору. Звабливий бюстгальтер був без бретелей з колом між грудьми. До пляжного образу співачка не стала додавати аксесуарів, однак зробила фірмовий макіяж – виділила очі масивними чорними стрілками та нанесла блискучу помаду. Довге волосся блондинка розпустила.

Оля Полякова позувала стоячі на хиткій гойдалці над водою. Завдяки ефектній позі у повен зріст та відвертому бікіні знаменитість показала фантастично довгі стрункі ніжки, підтягнуту талію та апетитний бюст. Вона довела, що у свої 37 може похизуватися розкішними формами.



Оля Полякова в бікіні на Мальдівах / Фото Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова в бікіні на Мальдівах / Фото Instagram / @polyakovamusic



Оля Полякова в бікіні на Мальдівах / Фото Instagram / @polyakovamusic