Певица Оля Полякова отпраздновала свое 37-летие на Мальдивах с мужем и дочками. По случаю дня рождения она опубликовала провокационные фото в бикини и похвасталась роскошными формами.

Свой день рождения Оля Полякова начала с бьюти-процедур у косметолога, шампанского и тропических фруктов на пляже. Звезда устроила красивую съемку на качелях, подвешенной над водой. Фантастические кадры именинница опубликовала в Инстаграме.

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Оля Полякова в блестящем бикини

Для съемки звезда подобрала едва ли не самый откровенный купальник. Она надела блестящее бикини бронзового цвета. Обольстительный бюстгальтер был без бретелек с кругом между грудями. К пляжному образу певица не стала добавлять аксессуаров, однако сделала фирменный макияж – выделила глаза массивными черными стрелками и нанесла блестящую помаду. Длинные волосы блондинка распустила.

Оля Полякова позировала на качелях над водой. Благодаря эффектной позе в полный рост и откровенном бикини знаменитость показала фантастически длинные стройные ножки, подтянутую талию и аппетитный бюст. Она доказала, что в свои 37 может похвастаться роскошными формами.



Оля Полякова в бикини на Мальдивах / Фото Instagram / @polyakovamusic

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Оля Полякова в бикини на Мальдивах / Фото Instagram / @polyakovamusic



​Оля Полякова в бикини на Мальдивах / Фото Instagram / @polyakovamusic