Оформила соцвиплати за кордоном і вколола ботокс: Оля Полякова здивувала новими зізнаннями

Співачка Оля Полякова у розмові з подругою Машею Єфросиніною поскаржилася на б'юті-послуги у Франції та зізналася, що за кордоном оформила соціальні виплати.

Артистка не поспішає остаточно повертатися в Україну, тепер отримує допомогу за кордоном, як біженка. Однак у б'юті-процедурах не може відмовити собі.

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Оля Полякова про ботокс і соцвиплати за кордоном

Артистка поскаржилася на б'юті-сервіс за кордоном. Усі процедури для обличчя вона робить, коли приїжджає до Києва, оскільки не довіряє іноземним лікарям. Приїхавши у столицю, Полякова одразу пішла до косметолога і вколола ботокс.

Б'юті-індустрії в них немає. Француженки ходять як обдерті ворони: не зафарбовують сивину, не роблять манікюр. Якщо підеш у салон, то це буде якась допотопна процедура і буде коштувати, як гітлеру війна. Ми звикли, що у нас жінки "товар" і треба продати себе на ринку послуг,

– заявила Полякова.

Але Оля зазначила, що вдячна Європі за те, що прийняла українських жінок, допомагає їм. Співачка сама оформила соціальні виплати, але зізналася, що на ці кошти можна купити лише дешевий одяг, продукти та ліки. Тому, коли Полякова отримала соціальні виплати, відправилася на шопінг, у продуктовий магазин та аптеку.