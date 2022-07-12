Думала скористатися зірковістю, – Оля Полякова намагалася вивезти чоловіка за кордон

Співачка Оля Полякова на початку війни вирішила виїхати з дітьми з України. На кордоні артистка хотіла скористатися своєю зірковістю та вивезти ще й чоловіка, однак не вдалося.

Під час воєнного стану чоловіки призовного віку не мають права виїжджати за кордон. Коханий Полякової також мав залишитися в Україні, однак дружина прагнула, щоб він їхав з нею.

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Як Оля Полякова намагалася вивезти чоловіка за кордон

Коли артистка доїхала до кордону, хотіла скористатися популярністю та домовитися з прикордонниками. Але нічого не вийшло й Олі, як і мільйонам українських жінок, довелося попрощатися з коханим.

Мій чоловік і не збирався виїжджати, але, коли ми під'їхали до кордону, я подумала: "Може, зараз скористаюся своєю зірковістю". Підійшла, плакала, казала: "Може, ви випустите мого чоловіка, у мене двоє дітей",

– пригадала виконавиця.

Працівниця прикордонної служби обійняла Олю, погладила її по голові й сказала: "Прощайтеся". Полякова з чоловіком довго стояли на кордоні. За той час вони побачили багато пар, яким довелося розлучитися через війну.

Нагадаємо, раніше Полякова вже розповідала, як хотіла тайкома вивезти Вадима за кордон. Вона вмовляла його поїхати, однак чоловік категорично відмовився. За словами Олі, він не хотів втікати з країни, яка дала йому все. Також Поляков нібито вступив до лав територіальної оборони, але невідомо, де саме.