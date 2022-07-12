Во время военного положения мужчины призывного возраста не имеют права уезжать за границу. Любимый Поляковой также должен остаться в Украине, однако жена стремилась, чтобы он ехал с ней.

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Как Оля Полякова пыталась вывезти мужа за границу

Когда артистка доехала до границы, хотела пользоваться популярностью и договориться с пограничниками. Но ничего не вышло и Оле, как и миллионам украинских женщин, пришлось попрощаться с любимым.

Мой муж и не собирался уезжать, но когда мы подъехали к границе, я подумала: "Может, сейчас воспользуюсь своей звездностью". Подошла, плакала, говорила: "Может, вы выпустите моего мужа, у меня двое детей",

– вспомнила исполнительница.

Работница пограничной службы обняла Олю, погладила ее по голове и сказала: "Прощайтесь". Полякова с мужем долго стояли на границе. За это время они увидели много пар, которым пришлось разлучится из-за войны.

Напомним, ранее Полякова уже рассказывала, как хотела тайком вывезти Вадима за границу. Она уговаривала его уехать, однако мужчина категорически отказался. По словам Оли, он не хотел бежать из страны, которая дала ему все. Также Поляков якобы вступил в ряды территориальной обороны, но неизвестно, где именно.