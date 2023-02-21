Українська співачка Оля Полякова та захисник Маріуполя Михайло Діанов приїхали до Львова, де у центрі UNBROKEN Ukraine перебувають на реабілітації українські військові. Для них вони збирали кошти на протезування.

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Полякова та Діанов провідали бійців

20 лютого Оля з Михайлом приїхали до Національного реабілітаційного центру "Незламні", де спеціалісти борються за кожен новий рух бійців.

Це особливі емоції, коли ти зустрічаєшся з військовими, особливо пораненими, ти бачиш ту жертву, яку вони принесли заради своєї країни. І це завжди такі відчуття великої дяки, гордості за їхню сміливість. Вони веселі, натхненні. Навіть, якщо втратили кінцівку, все одно вони мають всередині стрижень. Це сильні люди. Головне зараз їх протезувати та реабілітувати,

– поділилась враженнями від зустрічі Оля Полякова.

Михайло Діанов зустрів у Центрі "Незламні" свого побратима з Маріуполя, який вже отримав свій протез. "Я щасливий, що в Україні є такий центр. Тут я побачив військових з сучасними, біонічними протезами. І дуже тішуся, що вони мають можливість повернутися до повноцінного життя".

Оля Полякова й Михайло Діанов з бійцями / Фото пресслужби

Оля Полякова та Михайло Діанов також зустрілися з Андрієм Садовим. Він поділився, що їх об'єднало бажання допомагати українцям.

"За короткий час вони (Оля й Михайло, – Showbiz) стали нашими найпалкішими амбасадорами та вже близькими друзями центру UNBROKEN Ukraine. Ми всі дуже різні люди, різних професій і зрештою мрій. Але нас об'єднало бажання допомагати українцям, чиє життя понівечила війна. Точніше спробувала понівечити, але ми не дамо!".



Полякова з Діановим і Садовим / Фото пресслужби

Нагадаємо, минулого року Оля Полякова стала амбасадором Національного реабілітаційного центру "Незламні". Разом з благодійною платформою dobro.ua вона запустила проєкт "Разом нас мільйони", метою якого був збір 1 мільйону гривень на біонічні протези для українців, які постраждали від війни.

Заплановану суму вдалося перевищити. Зібрано майже 2 500 000, з них 1 700 000 гривень пожертвував легендарний морпіх Михайло Діанов, якому українці надіслали на лікування руки. З цієї нагоди артистка зустрілась з захисником та подякувала йому.

Зауважимо, що долучитися до благодійної справи може кожен. Ви можете підтримати dobro.ua та проєкт "Разом нас мільйони" – і натиснути "підтримати".