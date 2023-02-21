Украинская певица Ольга Полякова и защитник Мариуполя Михаил Дианов приехали во Львов, где в центре UNBROKEN Ukraine находятся на реабилитации украинские военные. Для них они собирали средства на протезирование.

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Полякова и Дианов навестили бойцов

20 февраля Оля с Михаилом приехали в Национальный реабилитационный центр "Незламні", где специалисты борются за каждое новое движение бойцов.

Это особые эмоции, когда ты встречаешься с военными, особенно ранеными, ты видишь ту жертву, которую они принесли ради своей страны. И это всегда такие ощущения великой благодарности, гордости за их смелость. Они веселые, вдохновенные. Даже если потеряли концовку, все равно они имеют внутри стержень. Это сильнейшие люди. Главное сейчас их протезировать и реабилитировать,

– поделилась впечатлениями от встречи Оля Полякова.

Михаил Дианов встретил в Центре "Незламні" своего побратима из Мариуполя, уже получившего свой протез. "Я счастлив, что в Украине есть такой центр. Здесь я увидел военных с современными, бионическими протезами. И очень рад, что они имеют возможность вернуться к полноценной жизни".

Оля Полякова и Михаил Дианов с бойцами / Фото пресс-службы

Оля Полякова и Михаил Дианов также встретились с Андреем Садовым. Он поделился, что их объединило желание помогать украинцам.

"За короткое время они (Оля и Михаил, – Showbiz) стали нашими самыми пылкими посольствами и уже близкими друзьями центра UNBROKEN Ukraine. Мы все очень разные люди, разных профессий и мечтаний. Но нас объединило желание помогать украинцам, чья жизнь изуродовала война. Точнее попыталась изуродовать, но мы не дадим!".



Полякова с Диановым и Садовым / Фото пресс-службы

Напомним, в прошлом году Оля Полякова стала послом Национального реабилитационного центра "Незламні". Вместе с благотворительной платформой dobro.ua она запустила проект "Вместе нас миллионы", целью которого был сбор 1 миллиона гривен на бионические протезы для пострадавших от войны украинцев.

Планируемую сумму удалось превысить. Собрано почти 2 500 000, из них 1 700 000 гривен пожертвовал легендарный морпех Михаил Дианов, которому украинцы послали на лечение руки. По этому случаю артистка встретилась с защитником и поблагодарила его.

Заметим, что приобщится к благотворительному делу может каждый. Вы можете поддержать dobro.ua и проект "Вместе нас миллионы" – и нажать "поддержать".