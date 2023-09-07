Українська співачка Оля Полякова та захисник "Азовсталі" Михайло Діанов завітали на відкриття відбудованого дитячого садочку у Бородянському районі. Це відновлений садочок-школа “Світлий” у селі Шибене.

До слова Я в Україні, – Полякова відповіла хейтерці, яка засудила її за "розкішне життя" під час війни

Оля Полякова та Михайло Діанов на відкритті дитсадка

Минулого року цей заклад постраждав від рук окупантів. На його відбудову однією з перших задонатила Оля Полякова. Тому її запросили на урочисте відкриття будівлі, яку успішно відреконструювали.

Яке щастя дивитися на усміхнених, прекрасних дітей. Бачити, що вони мають можливість зростати і радіти. Треба завжди казати “дякую” тим, хто нас сьогодні захищає. Кожен день про це пам'ятати, щоб над нами всіма було мирне небо,

– поділилась Оля Полякова.

За реконструкцію садочка-школи взялися також волонтери й меценати на чолі зі Світланою Легкою, серед яких захисник "Азовсталі" Михайло Діанов. У відбудові допомагали численні благодійники з України та всього світу.

Зусиллями цих людей заклад відремонтували за сучасними освітніми стандартами. Тепер там нова спальня, гральна кімната та шкільна їдальня. Сучасною технікою, меблями та іншими предметами обладнали усі приміщення садка. Так діти будуть підростати з усім, що їм необхідно для розвитку.

Полякова та Діанов на відкритті дитсадка / Фото пресслужби

Оля Полякова та Михайло Діанов багато співпрацюють

Вже не вперше Оля Полякова та Михайло Діанов разом з’являються на важливих подіях, відвідують захисників. Їхня дружба зав’язалась ще в листопаді, коли захисник задонатив велику суму на збір, який організовувала співачка. Також захисник Маріуполя знімався у кліпі співачки на пісню "Дякую”.

Нещодавно Михайло Діанов засвітився на території котеджу Полякової, де вони разом відпочивали. Тож у мережі поповзли чутки, що Михайло й Оля – пара. Та Полякова нагадала, що заміжня, а Діанов – близький її друг та товариш чоловіка, Вадима.

"Він з одного полону вийшов і в інший потрапив, до нас додому", – пожартувала артистка.