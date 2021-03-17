Подружка вкусила, – Оля Полякова на концерті потролила Тіну Кароль після гучного скандалу

Українська співачка Оля Полякова днями мала сольний концерт. Зі сцени артистка потролила колегу Тіну Кароль, з якою нещодавно мала гучний скандал. Під час розспівування Полякова зазначила, що її "вкусила подружка, з якою був скандал".

Вже місяць скандал між Тіною Кароль та Олею Поляковою не вщухає. Артистки досі відповідають одна одній та публічно коментують конфлікт. Під час одного з концертів Полякова вирішила пожартувати з цієї ситуації.

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Оля Полякова про скандал з Тіною Кароль

Виконавиця гучно розспівалася прямо на сцені. Під час цього вона пригадала конфлікт з Кароль, завдяки якому співачки вже місяць є найобговорюванішими в українському шоу-бізнесі.

Подружка вкусила, з якою нещодавно у мене був скандал. Все, попустило

– сказала Полякова.

Скандал між Кароль і Поляковою: