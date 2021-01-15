Співачка Оля Полякова у своєму інстаграмі часто публікує спокусливі фото з відпочинку. Цього разу вона показала красиве фото у чорному купальнику з надписом Miami.

Уже декілька днів співачка Оля Полякова разом з сім'єю відпочиває на Мальдівах у розкішній віллі. Вона часто тішить своїх фанатів красивими літніми фото. Спершу Оля позувала у коричневому роздільному купальнику та білому готельному халаті, який спокусливо спадав з плеча.

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Цей допис у соцмережах вона відписала не менш спокусливо: "Ну поки в халаті! Роздягатись буду повільно!!!".



Оля Полякова на Мальдівах / Фото з інстаграму Олі Полякової

Згодом співачка потішила фанатів новим фото. На ньому вона одягнена у чорному суцільному купальнику з рожевим надписом Miami. Оля у чорній кепці засмагає під сонцем на лежаку та дразнить фоловерів підписом: "Кажуть, там сніг! То є, чи нема?".

А у сторіз Полякова похизувалась підтягнутою фігурою та відкритим купальником, який, до речі, нагадує стиль моделі Емілі Ратажковські. Усім відомо, що попвиконавиця не соромиться з'являтись у соцмережах повністю оголеною, тому чекаємо, які фото вона закине з відпочинку пізніше.

Автор: Соломія Борух