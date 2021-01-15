Певица Оля Полякова в своем инстаграме часто публикует соблазнительные фото с отдыха. На этот раз она показала красивое фото в черном купальнике с надписью Miami.

Уже несколько дней певица Оля Полякова вместе с семьей отдыхает на Мальдивах в роскошной вилле. Она часто радует своих фанатов красивыми летними фото. Сперва Оля позировала в коричневом раздельном купальнике и белом гостиничном халате, который соблазнительно спадал с плеча.

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Эту заметку в соцсетях она подписала не менее соблазнительно: "Ну пока в халате! Раздеваться буду медленно!!!".



Оля Полякова на Мальдивах / Фото из инстаграма Оли Поляковой

Позже певица порадовала фанатов новым фото. На нем она одета в черный сплошной купальник с розовой надписью Miami. Оля в черной кепке загорает под солнцем на лежаке и дразнит фолловеров подписью: "Говорят, там снег! Так есть, или нет?".

А в сториз Полякова похвасталась подтянутой фигурой и открытым купальником, который, кстати, напоминает стиль модели Эмили Ратаковски. Всем известно, что поп-исполнительница не стесняется появляться в соцсетях полностью обнаженной, поэтому ждем, какие фото она выложит с отдыха позже.

Автор: Соломия Борух