Телезірка Леся Нікітюк обожнює брендовий одяг. Знаменитість не скупиться й на дорогу білизну. Вона розбурхала мережу новим пікантним фото в мереживному бюстгальтері, в якому засвітила апетитні груди.

Навіть попри різдвяні свята зйомок у житті Лесі Нікітюк не меншає. В інстаграм-профілі ведуча продемонструвала новий сексуальний образ. Перед камерою зірка постала у відвертому бюстгальтері, похизувавшись принадами перед 3,5-мільйонною аудиторією.

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Леся Нікітюк в еротичному бюстгальтері

Народна улюблениця зробила селфі в розкішній квартирі в Києві, позуючи напівоголеною. На ній був лише мереживний бюстгальтер з прозорими вставками на грудях та шкіряними ланцюжками.

Це білизна від знаменитого британського бренду Agent Provocateur. Вартість самого лише бюстгальтера становить 225 доларів – понад 6 тисяч гривень. Оскільки в кадрі Леся Нікітюк засвітила тільки груди, невідомо чи довершила вона сексуальний look прозорими трусиками.

Зірка подбала не лише про звабливу білизну, а й про бездоганний вигляд. Вона позувала з яскравим макіяжем з акцентом на очі, виділивши повіки жовтими та ліловими тінями. Губи нафарбувала блискучою рожевою помадою. Стилісти склали волосся Лесі Нікітюк у стильний пучок, а з аксесуарів підібрали намисто з перлами та золотий браслет.

"Я так завжди зранку виглядаю. А ви?" – з гумором написала ведуча.



Леся Нікітюк у бюстгальтері за 6 тисяч гривень / Фото Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк у бюстгальтері за 6 тисяч гривень / Фото Instagram / @lesia_nikituk