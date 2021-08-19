Оля Фреймут захопила архівними фото з Франції та Італії

Телеведуча Оля Фреймут рідко показує молодших дітей – Валерія та Євдокію, а от старша Злата прагне публічності. Відтак, знаменитість відшукала архівні фото й показала, як вони подорожували Францією та Італією.

В інстаграм-сторіс Оля Фреймут повідомила, що перебирає архівні фото для того, аби видрукувати їх і створити сімейні альбоми. Ба більше, вона хоче систематизувати спогади наскільки, що згадує назви готелів і номери, в яких зупинялась.

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Так, ведуча поділилась кадрами з 2011 року з майже 700-тисячною аудиторією.

На одному з них вона зображена з донькою Златою, яку народила від британського залицяльника Ніла. Вони позували на тлі Ейфелевої вежі в Парижі. За словами Олі Фреймут, того вечора донька "просилась в таксі", а вона "вперто вимагала йти пішки".

Оля Фреймут з донькою в Парижі / Фото з інстаграм-сторіс

На іншому фото Злата позує вже сама, а позаду неї – вогні Ейфелевої вежі.

Донька Олі Фреймут в Парижі / Фото з інстаграм-сторіс

У Парижі Оля Фреймут зробила світлину, яка нині аж ніяк не відповідає її статусу коуча з етикету. Заради кадру на тлі графіті вона всілась на землю.

"Це фото з Парижа так і не підлягає поясненню, чого це я розсілася на землі", – прокоментувала Оля Фреймут.

Оля Фреймут у Парижі / Фото з інстаграм-сторіс

На останньому опублікованому фото з архівів зірка зображена на італійському курорті Порто-Черво поряд з нестандартним пам'ятником.

Були в моїй біографії часи, коли фотографувалася з пам'ятниками. Тепер фотографії в моєму телефоні інші – мало мене, багато тих, кого люблю. Телефон я серце,

– зауважила знаменитість.

Оля Фреймут в Італії / Фото з інстаграм-сторіс