Телеведущая редко появляется в сети, однако не забывает поддерживать сограждан. Пока неизвестно, где находится женщина, однако, вероятно, за границей. Для себя и других украинок она написала важные строки под собственн ы м черно-белое фото.

К слову Это же надо так ненавидеть людей, – Слава Каминская ответила на критику относительно ее выезда из страны.

Письмо к себе в эмиграции. Ты – украинка. Помни об этом, даже когда боль сильнее миллионов до этого пережитых болей – сохраняй стройность жизни. К тебе ежедневно прикованы взгляды множества глаз на чужих улицах. Случайные люди, для которых ты не случайна,

– говорит Фреймут.



Оля Фреймут обратилась к украинкам / Фото с инстаграмма ведущей

Полный текст письма:

"Ты – украинка. Помни об этом, даже если боль сильнее миллионов до этого пережитых болей – сохраняй стройность жизни . К тебе ежедневно прикованы взгляды множества глаз на чужих улицах. Случайные люди, для которых ты – не случайна. Даже сейчас, когда едешь усталая чужеземным метро, ​​помни, что ты – украинка. Если не хочется есть, пить, одевать поглаженное, когда душа важнее тела, потому что тяжелее и болезненнее, каждое утро бодрствуй себя Иди в душ, завтракай, одевай чистое.

Не смущайся от ужаса ежесекундных новостей, вер в победу своего народа, в ВСУ – трать мысли на молитву за них, за 4-летнего Сашу, который пересекал с бабушкой Киевское море, и не пересек. Посвящай мысли на молитву за него и за сотни замученных детей и невинных украинцев, а не на твое индивидуальное горе. И держи спину ровно, как тебя учила твоя прабабушка, которая теперь часто снится и советует больше, чем успела за жизнь в твоем детстве.

Ты – украинка, поэтому оставайся приветливой и сдержанной, даже когда хочется кричать. Люди вокруг донимают вопросами, раздражают интересом. Ты бы предпочла быть немой. Они приютили тебя в своей стране и очень сочувствуют, очень хотят помочь. Ты представляешь нацию. Сохрани улыбку для каждого. Свою, самую теплую, которой ты приветствовала знакомых на киевских улицах.

Твое материнство сейчас священно. Ты отчаявшаяся, растерянная и вместо карьеры – делаешь детям тосты. Забавляешься с ними в миллионы забав, чтобы они переживали детскую войну. А так хочется забиться угол и погрузиться в жалость. Тебе твоя жизнь кажется бессодержательной".

Реакция сети

Подписчицы Фреймут поблагодарили ее за откровенность и нужные слова в такое сложное время: