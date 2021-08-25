Олімпіада-2020: People назвав українську форму новаторською та одною з найкращих
Джерело:People
Американське видання People зробило підбірку трендових та стильних форм країн на Олімпійських іграх у Токіо. Українська форма потрапила у цей перелік. Навіть більше: її назвали новаторською.
32 літні олімпійські ігри в Токіо вже закінчилися, однак видання досі підбивають підсумки. Зокрема, авторитетне американське видання People зробило підбірку найкращих форм Олімпіади-2020.
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Українську форму назвали найкращою
Форма української збірної також стала одною з найкращих та найбільш стильних за версією видання. Через комфортність вбрання її назвали новаторською.
Новаторська! Українське вбрання було і зручним, і практичним,
– написали на сайті.
Важливо, що українська екіпіровка отримала відзнаку на рівні з іншими країнами:
- США,
- Велика Британія,
- Австралія,
- Нідерланди,
- Італія,
- Канада,
- Мексика,
- Хорватія та інші.
Українці на відкритті Олімпіади-2020 в Токіо / Фото Getty Images
Українці на відкритті Олімпіади-2020 в Токіо / Фото Getty Images
Що відомо про форму української збірної
- Дизайнери Національного олімпійського комітету зазначали, що виготовляли вбрання у ніжних синьо-жовтих кольорах, що символізують віру і надію.
- На спинці вітровок зобразили тризуб і олімпійські кільця. Одяг від марки Peak виготовлений з легких тканин, що відповідав кліматичним умовам Токіо.
- Зазначимо, що водночас українці не надто схвально сприйняли форму в мережі. Дехто писав, що "колір незрозумілий", а саме вбрання – "невдале".