32 летние Олимпийские игры в Токио уже закончились, однако издания до сих пор подводят итоги. В частности, авторитетное американское издание People сделало подборку лучших форм Олимпиады-2020.

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Украинскую форму назвали лучшей

Форма украинской сборной также стала одной из лучших и самых стильных по версии издания. Благодаря комфортности одежды ее назвали новаторской.

Новаторский! Украинский наряд был и удобным, и практичным,

– написали на сайте.

Важно, что украинская экипировка получила награду на уровне с другими странами:

США,

Великобритания,

Австралия,

Нидерланды,

Италия,

Канада,

Мексика,

Хорватия и другие.



Украинцы на открытии Олимпиады-2020 в Токио / Фото Getty Images



Украинцы на открытии Олимпиады-2020 в Токио / Фото Getty Images

Что известно о форме украинской сборной