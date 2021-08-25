32 літні олімпійські ігри в Токіо вже закінчилися, однак видання досі підбивають підсумки. Зокрема, авторитетне американське видання People зробило підбірку найкращих форм Олімпіади-2020.

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Українську форму назвали найкращою

Форма української збірної також стала одною з найкращих та найбільш стильних за версією видання. Через комфортність вбрання її назвали новаторською.

Новаторська! Українське вбрання було і зручним, і практичним,
– написали на сайті.

Важливо, що українська екіпіровка отримала відзнаку на рівні з іншими країнами:

  • США,
  • Велика Британія,
  • Австралія,
  • Нідерланди,
  • Італія,
  • Канада,
  • Мексика,
  • Хорватія та інші.


Українці на відкритті Олімпіади-2020 в Токіо / Фото Getty Images


Українці на відкритті Олімпіади-2020 в Токіо / Фото Getty Images

Що відомо про форму української збірної

  • Дизайнери Національного олімпійського комітету зазначали, що виготовляли вбрання у ніжних синьо-жовтих кольорах, що символізують віру і надію.
  • На спинці вітровок зобразили тризуб і олімпійські кільця. Одяг від марки Peak виготовлений з легких тканин, що відповідав кліматичним умовам Токіо.
  • Зазначимо, що водночас українці не надто схвально сприйняли форму в мережі. Дехто писав, що "колір незрозумілий", а саме вбрання – "невдале".