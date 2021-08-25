32 літні олімпійські ігри в Токіо вже закінчилися, однак видання досі підбивають підсумки. Зокрема, авторитетне американське видання People зробило підбірку найкращих форм Олімпіади-2020.

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Українську форму назвали найкращою

Форма української збірної також стала одною з найкращих та найбільш стильних за версією видання. Через комфортність вбрання її назвали новаторською.

Новаторська! Українське вбрання було і зручним, і практичним,

– написали на сайті.

Важливо, що українська екіпіровка отримала відзнаку на рівні з іншими країнами:

США,

Велика Британія,

Австралія,

Нідерланди,

Італія,

Канада,

Мексика,

Хорватія та інші.



Українці на відкритті Олімпіади-2020 в Токіо / Фото Getty Images



Українці на відкритті Олімпіади-2020 в Токіо / Фото Getty Images

Що відомо про форму української збірної