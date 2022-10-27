Весілля Оля Цибульська почала вести в 7 класі, коли одружувалася донька директора її школи. Зараз на рахунку співачки понад 800 церемоній. Сама ж вона ніколи не спішила до РАЦСу й не мріяла вдягти білу сукню. Тим більше, що ніхто не проведе її торжество краще, ніж вона.

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Чому в Олі Цибульської не було весілля

У нас не було весілля. А хто ліпше ніж я його проведе? Мені, а значить нам, хотілося більше інтимності в цьому моменті. Я стільки бачила свят різних, розуміла, як це відбувається, і в принципі в силу такого досвіду здивувати мене якимось конкурсом чи активністю оригінальною… А напустити повний зал людей і робити вигляд, що здивувалася, я не можу. У якийсь момент у мене було б на лобі написано,

– роз'яснила Оля Цибульська.

Вона зауважила, що довго зустрічалася з Сергієм, перш ніж укласти шлюб, тож штамп у паспорті не мав для неї жодного сенсу. Однак на інтимний розпис удвох – без родичів і свідків – все ж погодилася.

"Я бачила якийсь прикольний вайб такої інтимної історії. Ми зробили це вдвох – розписалися, подзвонили своїм рідним і сказали. Ми сіли на літак, полетіли в Іспанію, в Нью-Йорк, а родичам усім розіслали відкритки з нашою спільною фоткою, пляшку шампанського і солодощі. Бахніть за нас, ми одружилися", – пригадала артистка.

Цікаво, що під час війни Цибульська всерйоз замислилася над тим, щоб зібрати рідню за одним столом і таки відіграти весілля з Сергієм Грисюком.

Під час війни дуже багато чого переоцінюєш і думаєш: "А може і треба те свято",

– заявила Оля Цибульська.