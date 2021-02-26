У четвер, 25 лютого, відомій українській ведучій Ользі Фреймут виповнилося 39 років. День народження вона відсвяткувала в скромному сімейному колі, запросивши чоловіка, дітей, сестру та похресницю до ресторану.

Учасниця "Танців з зірками" Оля Фреймут не заводить тісну дружбу зі знаменитими колегами та представниками українського шоу-бізнесу. Тому 39-річчя відзначила з найближчими – сім'єю і рідними.

До теми Ользі Фреймут – 39: уроки етикету від телеведучої

Як Оля Фреймут відзначила день народження

Чоловіка-продюсера Володимира Локотка, сестру Юлію, похресницю Габріель і дітей – Злату, Валерія та Євдокію ведуча запросила в розкішний ресторан та влаштувала скромне застілля. Молодша сестра зірки подарувала їй вінтажні ножиці, виноградні ножиці та ніж для відкривання конвертів, а старша донька Злата – золоте кольє з перлами.

У просторому світлому залі, де відбувалось торжество, красувався величезний букет помаранчевих тюльпанів, які фантастично гармоніювали з сукнею Олі Фреймут. Схоже, квіти іменинниця отримала від коханого.

Для святкування дня народження телезірка обрала повітряну помаранчеву сукню з принтом рожевих сердечок. Елегантне вбрання довжини міді вона довершила білими туфлями на шпильці та золотими аксесуарами. Волосся іменинниця вклала рівно та нанесла легкий ледь помітний макіяж. Поки багатодітна матуся фотографувалася з рідними, її 4-річний син Валерій натхненно малював.

Для перегляду всіх фото гортайте вправо