Популярна українська телеведуча, учасниця проєкту "Танці з зірками" Ольга Фреймут святкує день народження. У четвер, 25 лютого, їй виповнюється 39 років. Знаменитість часто ділиться з шанувальниками порадами етикету, тому у цей особливий день редакція LifeStyle 24 зібрала для вас найкращі уроки від зірки.

Ольга Фреймут на особистій сторінці в інстаграмі часто публікує короткі ролики, у яких ділиться з багатотисячною аудиторією підписників різноманітними уроками етикету. У день народження телеведучої журналісти LifeStyle 24 підготували для вас добірку цих корисних порад.

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Уроки етикету від Ольги Фреймут

Що робити з серветкою після трапези?

Після трапези ніколи не залишайте серветку на тарілці – це суперечить правилам етикету. Серветка завжди має бути поза межами тарілки, на столі.

Як тримати чашку з кавою, а як – з чаєм?

Як правильно їсти виноград із фруктовниці?

Коли ми прагнемо посмакувати виноградом із загальної таці, потрібно відрізати гілочку спеціальними ножицями або відламати її та взяти на тарілку.

Як правильно їсти кукурудзу?

Кукурудзу варто взяти спеціальними холдерами. Їсти її потрібно від кінців до середини.

Куди дивитися, коли п'ємо каву або чай?

Під час чаювання або смакування іншими напоями потрібно дивитися не в горня, а на співрозмовника. Це чудовий спосіб спілкування та підтримання розмови.

Що робити з маскою, коли перебуваєте в ресторані?

Коли ви завітали у ресторан під час карантину, маску не можна залишати на столі. Її потрібно покласти на коліна і зверху прикрити серветкою.

Чи можна чепуритися на людях?

Малювати губи помадою чи блиском, розчісуватися та пудритися варто так, щоб цього ніхто не бачив.

Як правильно тримати бокал?

Якщо є ніжка, то завжди за ніжку. Чим нижче візьме, тим елегантніший вигляд матимете. Пильнуйте, щоб не було "лапи монстра" – не хапайтеся за скло розчепіреними пальцями. Бокали з червоним вином теж беремо за ніжку. Справа навіть не в температурі руки, від якої може нагрітися напій. На зап'ястя ми часто наносимо парфуми, якщо візьмемося рукою за основу бокалу, залишиться запах, що переб'є оригінальний аромат вина.

Як правильно їсти хліб?

Хліб завжди потрібно відщипувати. Навіть, якщо вам подали булочку та масло, розрізати її навпіл не можна. Потрібно відламати шматочок та намастити його.

Як правильно наносити парфуми?

На себе парфуми не варто наносити. Краще "покропити" простір перед собою і зайти у цю "хмаринку".