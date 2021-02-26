В четверг, 25 февраля, известной украинской ведущей Ольге Фреймут исполнилось 39 лет. День рождения она отпраздновала в скромном семейном кругу, пригласив мужа, детей, сестру и крестницу в ресторан.

Участница "Танцев со звездами" Оля Фреймут не заводит тесную дружбу со знаменитыми коллегами и представителями украинского шоу-бизнеса. Поэтому 39-летие отметила с близкими – семьей и родными.

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Как Оля Фреймут отметила день рождения

Мужчину-продюсера Владимира Локотко, сестру Юлию, крестницу Габриэль и детей – Злату, Валерию и Евдокию ведущая пригласила в роскошный ресторан и устроила скромное застолье. Младшая сестра звезды подарила ей винтажные ножницы, виноградные ножницы и нож для открывания конвертов, а старшая дочь Злата – золотое колье с жемчугом.

В просторном светлом зале, где происходило торжество, красовался огромный букет оранжевых тюльпанов, которые фантастически гармонировали с платьем Оли Фреймут. Похоже, цветы именинница получила от любимого.

Для празднования дня рождения телезвезда выбрала воздушное оранжевое платье с принтом розовых сердечек. Элегантный наряд длины миди она довершила белыми туфлями на шпильке и золотыми аксессуарами. Волосы именинница уложила ровно и нанесла легкий едва заметный макияж. Пока многодетная мама фотографировалась с родными, ее 4-летний сын Валерий вдохновенно рисовал.

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Напомним, ранее ведущая рассказывала, что потеряла друзей. Она объяснила, что на пике популярности у нее было гораздо больше звездных товарищей. Сейчас в жизни Оли Фреймут максимум четверо друзей, отношения с которыми проверены годами.