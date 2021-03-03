Ольга Сумська зізналась, як пандемія відобразилась на її бюджеті

Популярна українська акторка й телеведуча Ольга Сумська поділилась, що пандемія коронавірусу вплинула на її витрати. Тепер вона рідко виходить на шопінг, а дорогі речі бере в оренду.

2020 рік та пандемія коронавірусу здебільшого негативно відобразилась на стані гаманців зірок українського шоу-бізнесу. Народна артистка України Ольга Сумська зізналась, що пандемія вплинула і на неї.

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Як пандемія вплинула на бюджет Ольги Сумської

Акторка поділилась, що через коронавірус та карантин її шафа "збідніла". Ольга Сумська стала набагато рідше купувати речі й перестала бути "шопоголіком". А коли їй потрібне вбрання на світський захід, вона бере речі в прокат.

Сьогодні я дуже рідко купую собі речі. Сукні, костюми, зайве взуття, сумки. Краще в оренду, повертаємо чистеньке все, гарненьке. І щиро вдячні за допомогу,

– розповіла зірка.

Артистка переконана в тому, що саме за такою схемою зараз працює весь бомонд. "Ніхто вже не купує за мільйони діаманти від Гарі Вінстона, їх беруть на прокат. Так само і сукні", – наголосила Ольга Сумська.

Знаменитість також розповіла, що їй часто допомагають економити підписники. Вони надсилають їй речі в обмін на рекламу сторінок соцмереж. Ользі Сумській вдається економити і через підтримку українських брендів.

Мені телефонують люди, наш вітчизняний бренд. І мені приємно. Я не відмовлюсь. Треба, до речі, і невеличкі бренди підтримувати, щоб був такий рух і взаємообмін. Тому що я їх підтримаю, а вони колись мене підтримають,

– поділилась актриса.

Як на зірок вплинула пандемія: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, нещодавно Ольга Сумська зворушливо привітала доньку Анну з 19-річчям. Вона оприлюднила фото із сімейного архіву, де показала, як з чоловіком Віталієм Борисюком забирала донечку з пологового будинку.