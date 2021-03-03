У вівторок, 2 березня, молодша донька Ольги Сумської відсвяткувала день народження. Ганні виповнилося 19 років. З нагоди свята акторка поділилась зворушливими фото з сімейного архіву, показавши, як вони з чоловіком Віталієм Борисюком забирали крихітку з пологового будинку.

У другому шлюбі з актором Віталієм Борисюком Ольга Сумська народила доньку Ганну. Знаменита матуся привітала дівчинку з днем народження публічно, оприлюднивши безліч милих фото іменинниці в інстаграмі.

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Ольга Сумська привітала молодшу доньку з 19-річчям

Акторка побажала доньці здійснення всіх поставлених цілей і віри в себе. Вона наголосила, що дівчинка варта найкращого.

Ганнусю, дівчинко наша рідненька! Ось і 19-ліття настало! Доцю, сонечко, вітаємо сердечно, бажаємо віри в себе, впевненості, наполегливості в досягненні мети. Ти гідна найкращого в цьому житті! Любимо тебе безмежно,

– чуттєво привітала Ольга Сумська.

У профілі з понад 700-тисячною аудиторією підписників знаменитість опублікувала архівні світлини з Ганною. Акторка показала, як чоловік забирав її з пологового будинку. На фото Віталій Борисюк тримав на руках новонароджену доньку в білому конверті з рожевою стрічкою, а Ольга Сумська в цей час спілкувалась з лікарем. Артистка виглядала дуже стильно. Вона одягла леопардове пальто, зібрала довге хвилясте волосся у високий хвіст і підібрала темні сонцезахисні окуляри.



Ольга Сумська з чоловіком біля пологового / Фото Instagram / @olgasumska

На іншому архівному кадрі Ольга Сумська постала з крихітною донечкою, мамою Ганною Іванівною та старшою донькою Антоніною. Зірка показала обличчя дівчинки в перші дні її життя. Вона розчулила прихильників й іншими світлинами, на яких іменинниця позувала ще маленькою.



Ольга Сумська з доньками і мамою / Фото Instagram / @olgasumska



Молодша донька Ольги Сумської в дитинстві / Фото Instagram / @olgasumska Молодша донька Ольги Сумської в дитинстві / Фото Instagram / @olgasumska



Молодша донька Ольги Сумської в дитинстві / Фото Instagram / @olgasumska

Як донька Ольги Сумської відзначила день народження

З нагоди 19-річчя знамениті батьки влаштували для Ганни гучне свято в італійському ресторані в центрі Києва. Вони запросили хрещеного батька дівчинки відомого українського актора Володимира Горянського з дружиною Оленою, подругу іменинниці та близьких. Гості задарували доньку Сумської квітами, а батьки вразили її різнобарвними кульками.



Ольга Сумська з чоловіком і донькою / Фото з інстаграм-сторіс