Після різдвяних свят в Буковелі Ольга Сумська з сім'єю повернулась додому на Щедрий вечір. Для святкової вечері акторка обрала українське національне вбрання та навіть защедрувала шанувальникам у мережі.

Після тривалого відпочинку на Західній Україні Ольга Сумська пройнялась карпатським колоритом, тому Щедрий вечір у Києві провела згідно з усіма українськими традиціями. На особистій сторінці в інстаграмі зірка опублікувала сімейні фото та показала розкішний автентичний образ.

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Як Ольга Сумська відсвяткувала Щедрий вечір

Акторка театру та кіно провела вечір з сім'єю – чоловіком Віталієм Борисюком та 18-річною донькою Анною. На святковому столі зірки були млинці та салат, які вона приготувала самостійно.

До оселі Ольги Сумської завітали щедрувальники з вертепом і різдвяною зіркою. Вони переодяглись в кумедні образи, яскраво розфарбували обличчя та водили козу. Під гітару гурт заспівав "Добрий вечір тобі, пане господарю", а народна артистка України підтримала щедрувальників й сама виконала колядку.

"З Маланкою вас, друзі!" – написала Ольга Сумська, додавши текст щедрівки.

Образ Ольги Сумської на Щедрий вечір

Для святкової вечері в сімейному колі зірка обрала українське національне вбрання. Попри те, що чоловік і донька були одягнені в повсякденний одяг, акторка підібрала розкішну червону вишиванку з жовтим орнаментом, яку поєднала зі шкіряними штанами та світлим пухнастим кожушком.

Ольга Сумська подбала й про головний убір, майстерно зав'язавши червону хустку з китицями. Вона зробила легкий макіяж з акцентом на очі та блискучою помадою. Зірка підкорила шанувальників вродою та національним вбранням.

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