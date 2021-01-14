После рождественских праздников в Буковеле Ольга Сумская с семьей вернулась домой на Щедрый вечер. Для праздничного ужина актриса выбрала украинский национальный наряд и даже защедровала поклонникам в сети.

После длительного отдыха на Западной Украине Ольга Сумская прониклась карпатским колоритом, поэтому Щедрый вечер в Киеве провела согласно всем украинским традициям. На личной странице в инстаграме звезда опубликовала семейные фотографии и показала роскошный аутентичный образ.

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Как Ольга Сумская отпраздновала Щедрый вечер

Актриса театра и кино провела вечер с семьей – мужем Виталием Борисюком и 18-летней дочерью Анной. На праздничном столе звезды были блины и салат, которые она приготовила самостоятельно.

Дом Ольги Сумской посетили щедровальщики с вертепом и рождественской звездой. Они переоделись в забавные образы, ярко раскрасили лица и водили козу. Под гитару группа спела "Добрий вечір тобі, пане господарю", а народная артистка Украины поддержала щедровальщиков и сама исполнила колядку.

"С Маланкой вас, друзья!" – написала Ольга Сумская, добавив текст щедривки.

Образ Ольги Сумской на Щедрый вечер

Для праздничного ужина в семейном кругу звезда выбрала украинский национальный наряд. Несмотря на то, что муж и дочь были одеты в повседневную одежду, актриса подобрала роскошную красную вышиванку с желтым орнаментом, которую соединила с кожаными брюками и светлым пушистым полушубком.

Ольга Сумская позаботилась и о головном уборе, искусно завязав красный платок с кистями. Она сделала легкий макияж с акцентом на глаза и блестящей помадой. Звезда покорила поклонников красотой и национальным нарядом.

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