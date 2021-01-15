54-летняя украинская актриса театра и кино Ольга Сумская начала карьеру еще в студенческие годы. Многие зрители помнят ее юной, однако мало кто знает, какой звезда была в детстве. Поэтому актриса поделилась архивными фото, которые растрогали сеть.

Ольга Сумская часто делится фото из юности и архивными кадрами со съемочных площадок. Едва ли не впервые звезда показала, как выглядела в детстве. Фотографии из семейного альбома она разместила в инстаграм-профиле.

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Детские фото Ольги Сумской

Актриса вспомнила, что в детстве каждый год на новогодние праздники получала новое платье. Так, на черно-белых фото она позирует в коротком вельветовом платье с воротником в массивный горох и с объемным низом. В руках Сумская держала любимую куклу, а праздничный образ завершал большой бант на голове.

С этим же аксессуаром кроха позировала в летнем платье с изображением фруктов. А для новогоднего утренника наряд снежинки девочке сшили в театре, где работали родители. Его изготовили из натурального фатина и батиста. Ольга Сумская очень гордится этим платьем и хранит его по сей день. Она призналась, что мама Анна Ивановна обожала бантики, поэтому каждый образ дочери довершала ними.

А вот и я, маленькая Лялюня,

– подписала фото актриса.



Ольга Сумская в детстве / Фото Instagram / @olgasumska



Ольга Сумская в детстве/ Фото Instagram / @olgasumska