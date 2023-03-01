Відома акторка Ольга Сумська днями завітала до Харкова, що часто страждає через обстріли окупантів. Та попри все, їй та зірковим колегам вдалось виступити з виставою у Національному театрі опери та балету.

До теми Президент Чехії прийшов на концерт ТНМК з чаєм у стаканчику: відео під "Файне мiсто Тернопiль"

Ольга Сумська в Харкові

Акторка опублікувала на своїй сторінці кадри з незламного міста. Вона зізналась, що дуже сумувала за Харковом і хотіла прогулятися, але звучали сирени. Та Ольга Сумська не залишила шанувальників без світлин і відео з міста.

Рідний, незламний Харків! Нарешті! Боже, як ми скучили,

– писала актриса.



Ольга Сумська в Харкові / Фото з інстаграму акторки



Ольга Сумська в Харкові / Фото з інстаграму акторки

Ольга Сумська у Харкові: відео

Хто нещодавно відвідував Харків

У Харків приїздила ведуча Леся Нікітюк. Вона була й на Салтівці – районі, що найбільше постраждав від обстрілів окупантів, там практично немає вцілілих будинків. Ведуча зізналась, що була розгубленою, але змогла відчути біль людей, що там живуть.

Однак не обійшлося без хвилі хейту. Нікітюк звинуватили в тому, що вона приїхала у Харків з метою похизуватись і набрати підписників. На ці закиди вона відповіла емоційно: зізналась, що мала мету знімати місто, а не просто гуляти та розважатися.