Ольга Сумська відповіла на критику з боку старшої сестри Наталії

Днями Наталія Сумська заявила, що не підтримує теплі стосунки з Ольгою через різні політичні погляди та стиль життя. Зокрема акторці не імпонує те, що сестра висвітлює в соцмережах кожен свій крок. Ольга Сумська відповіла на закиди та порадила Наталії бути сучаснішою.

65-річній Наталії Сумській відверто не подобається те, що молодша на 11 років Ольга активна користувачка соціальних мереж. Зірка "Роксолани" на критику сестри не ображається і реагує на неї з гумором.

Варто знати Наталія Сумська пояснила, чому не спілкується з сестрою Ольгою

Ольга Сумська відповіла на закиди сестри Наталії

Вона вважає, що в наш час не можна не бути зареєстрованими в інстаграмі чи фейсбуці. Тому актриса закликає Наталію йти в ногу з часом і припинити боятися.

Ми дуже різні за характером. Наталія закритіша, у неї своє життя, свій простір. Вона ніколи не висвітлює ніяких подій, а я активніша і комунікабельніша. Я б порадила Наталії В'ячеславівні бути сучаснішою і не боятися,

– наголосила Ольга Сумська.

"Не кожен свій крок показую в соцмережах. Я часто публікую дописи про екологію, про те, що гинуть птахи на Херсонщині або про погані дороги. Завдяки моїм постам в суспільному житті щось зрушилося з місця. Навпаки, не потрібно недооцінювати мою активність на сторінках в соцмережах", – висловилася актриса.

Ольга Сумська зауважила, що у соціальних мережах вона не лише демонструє особисте життя, а й рекламує свої вистави. Оскільки її прибуток напряму залежиться від проданих квитків, то збавляти темп вона не планує.

Тоді як Наталії в цьому плані легше, адже вона працює в драматичному театрі імені Франка і має фіксовану зарплату. На думку "Роксолани", саме тому сестра не розвиває особисті акаунти в соцмережах, хоч і має профіль у фейсбуці.

Вона мамі дуже часто говорить, мовляв, Оля дуже активна і висвітлює кожен свій крок. А я не можу цього не робити. Це мій ресурс, моя підтримка, я рекламую свої спектаклі, тури. Це мій хліб,

– підкреслила Сумська.

Сестри Сумські / Фото з відкритих джерел

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