Ольга Сумська відповіла на критику з боку старшої сестри Наталії

Днями Наталія Сумська заявила, що не підтримує теплі стосунки з Ольгою через різні політичні погляди та стиль життя. Зокрема акторці не імпонує те, що сестра висвітлює в соцмережах кожен свій крок. Ольга Сумська відповіла на закиди та порадила Наталії бути сучаснішою.
65-річній Наталії Сумській відверто не подобається те, що молодша на 11 років Ольга активна користувачка соціальних мереж. Зірка "Роксолани" на критику сестри не ображається і реагує на неї з гумором.
Варто знати Наталія Сумська пояснила, чому не спілкується з сестрою Ольгою
Ольга Сумська відповіла на закиди сестри Наталії
Вона вважає, що в наш час не можна не бути зареєстрованими в інстаграмі чи фейсбуці. Тому актриса закликає Наталію йти в ногу з часом і припинити боятися.
Ми дуже різні за характером. Наталія закритіша, у неї своє життя, свій простір. Вона ніколи не висвітлює ніяких подій, а я активніша і комунікабельніша. Я б порадила Наталії В'ячеславівні бути сучаснішою і не боятися,
– наголосила Ольга Сумська.
"Не кожен свій крок показую в соцмережах. Я часто публікую дописи про екологію, про те, що гинуть птахи на Херсонщині або про погані дороги. Завдяки моїм постам в суспільному житті щось зрушилося з місця. Навпаки, не потрібно недооцінювати мою активність на сторінках в соцмережах", – висловилася актриса.
Ольга Сумська зауважила, що у соціальних мережах вона не лише демонструє особисте життя, а й рекламує свої вистави. Оскільки її прибуток напряму залежиться від проданих квитків, то збавляти темп вона не планує.
Тоді як Наталії в цьому плані легше, адже вона працює в драматичному театрі імені Франка і має фіксовану зарплату. На думку "Роксолани", саме тому сестра не розвиває особисті акаунти в соцмережах, хоч і має профіль у фейсбуці.
Вона мамі дуже часто говорить, мовляв, Оля дуже активна і висвітлює кожен свій крок. А я не можу цього не робити. Це мій ресурс, моя підтримка, я рекламую свої спектаклі, тури. Це мій хліб,
– підкреслила Сумська.
Сестри Сумські / Фото з відкритих джерел
Що відомо про конфлікт сестер Сумських
- Першою про напружені стосунки заговорила Ольга Сумська. Акторка зізналася, що політична тема викликала непорозуміння між ними. Наталія нібито засуджує сестру за зйомки в серіалах, які показують в Росії. Не імпонує їй і те, що старша племінниця Антоніна переїхала в Росію.
- Якщо для Ольги Сумської Наталія є авторитетом, і вона сподівається врешті-решт налагодити стосунки, то старша з сестер йти на примирення не збирається. За словами зірки "Роксолани", вона навіть не відповідає на її привітання у фейсбуці. Наталії Сумській категорично не подобається стиль життя Ольги.