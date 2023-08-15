15 серпня окупанти завдали чергового цинічного удару по багатьох містах України. 24 Канал зібрав, як цю ніч та ранок переживали українські зірки та як вони реагують на черговий обстріл.

До теми Вилетіли вікна та побитий фасад: внаслідок удару по Дніпру постраждав важливий спортивний об'єкт

Олена Зеленська

Перша леді розповіла про наслідки обстрілу. Вона висловила співчуття постраждалим та загиблим, а також подякувала захисникам.

Маневрові ворожі ракети залишили сьогодні без сну всю Україну. На жаль, є влучання, зокрема в будинок у Львові та підприємство в Луцьку. Постраждали й загинули люди. Мої співчуття рідним і близьким. І дякую всім, хто стоїть на захисті України. Цей новий день ми маємо завдяки вам,

– написала перша леді.



Реакції на черговий обстріл / Фото з інстаграм-сторіз

Леся Нікітюк

Телеведуча показала фото своєї племінниці, яка спала на підлозі разом із собакою через повітряну тривогу та ракетні удари. Знімок Леся супроводила традиційним хештегом про країну-терориста.



Реакції на черговий обстріл / Фото з інстаграм-сторіз

Нікіта Добринін

"Важкі новини з самого ранку. Луцьк, люди", – написав ведучий.



Реакції на черговий обстріл / Фото з інстаграм-сторіз

Ілона Гвоздьова

Танцівниця зізналась, що ніч та ранок для неї виявилися не з легких: "Вечір чудовий. Ніч жахлива. Ранок складний. Як себе зібрати до купи?".



Реакції на черговий обстріл / Фото з інстаграм-сторіз

KAZKA

Саша Заріцька показала фото наслідків обстрілів Львова.



Реакції на черговий обстріл / Фото з інстаграм-сторіз

Злата Огнєвіч

Співачка зізналась, що прокинулась за 5 хвилин до повітряної тривоги через тривожний стан. Вона підтримала прихильників.

Як завжди, дуже сумно, в саме серце. Рве на шмаття. Знаходжу в собі імпульс прокинутися і розпочати день. Тримайтесь, будь ласка, обіймаю вас усім серцем,

– поділилась Злата.



Реакції на черговий обстріл / Фото з інстаграм-сторіз

Даша Астаф'єва

Ще напередодні ракетного удару співачка висловилась про ворогів.



Реакції на черговий обстріл / Фото з інстаграм-сторіз

Інші зіркові реакції / Фото з інстаграм-сторіз

Коротко про масований удар

Росіяни завдали комбінованого ракетного удару та випустили 28 крилатих ракет, вдалося знищити 16 з них.