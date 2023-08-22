Ользі Сумській – 57: акторка показала милі фото, як її привітали чоловік та донька
Джерело:Ольга Сумська
Українська акторка Ольга Сумська сьогодні святкує день народження. Її привітали з 57-річчям чоловік та донька.
Відома українська акторка Ольга Сумська 22 серпня відзначає день народження – їй виповнилося 57 років. Її вітають у мережі шанувальники та колеги.
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Ольга Сумська святкує 57-річчя
Зі святом актрису також привітали найрідніші – чоловік Віталій Борисюк та донька Анна. Вони вручили іменинниці великий букет троянд та святкові кульки.
Щастя. Дякую, мої рідні,
– написала Ольга Сумська.
Сумська святкує 57-річчя / Фото з інстаграм-сторіз
Сумська святкує 57-річчя / Фото з інстаграм-сторіз
В інстаграмі Ольгу Сумську вже привітали зіркові друзі: Катерина Кухар, Оля Полякова та багато інших.
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