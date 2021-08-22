Ольга Сумська святкує 55-річчя: як зірка проводить ювілей – чарівні фото

Українська акторка Ольга Сумська 22 серпня святкує ювілей. Зірці виповнилося 55 років. Зранку її вже привітав чоловік Віталій Борисюк, вручивши коханій букет квітів.

22 серпня 2021 року знаменитій українській акторці Ользі Сумській виповнилося 55 років. Зірка святкує свій ювілей.

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Ольга Сумська святкує 55-річчя

Зранку дружину зворушливо привітав Віталій Борисюк. Він вручив коханій величезний букет білих троянд. Фото з ними зірка показала в інстаграм-сторіз.



Ольга Сумська / Фото з інстаграм-сторіз

Ввечері Ольга Сумська не планує йти до ресторану – свій день народження вона проведе на сцені. Зірка гратиме у комедії "Сублімація любові" разом з Віталієм Борисюком та Євгеном Паперним.

У блозі артистка опублікувала серію світлин, на яких позує у розкішній білій сукні з вишивкою та об'ємними рукавами. Фігуру підкреслював тонкий пояс, зав'язаний на талії.

Ольга Сумська розпустила волосся та вклала його ніжними локонами. На обличчі вона зробила макіяж. Зірка підкреслила очі чорними тінями, а губи нафарбувала персиковою помадою.

Кажуть, у свій день народження треба багато мріяти! Починаю разом з вами, мої прекрасні друзі! І нехай здійсняться найпотаємніші бажання! Бути добру!

– написала Ольга Сумська під фото.



Ольга Сумська / Фото з інстаграму Ольги Сумської



Ольга Сумська / Фото з інстаграму Ольги Сумської

Зірки вітають Ольгу Сумську

У коментарях під дописом чимало українських знаменитостей та зіркових колег актриси долучаються до привітань.