Відома американська акторка та продюсерка Різ Візерспун присвятила новий допис на сторінці в інстаграмі своїй мамі. Зірка привітала її з днем народження.

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Різ Візерспун привітала маму з днем народження

Текст публікації Різ Візерспун

Сьогодні святкую! У Бетті день народження... моя чудова мама. Мені так пощастило, що у її житті є її радість, щастя та мудрість. Вона завжди казала мені багато мріяти, сміятися кожен день, бути творчою, коли це можливо, насолоджуватися кожною побаченою квіткою і бути корисною іншим у цьому житті. Вона витирала мені сльози й раділа кожному успіху. Незважаючи на те, що я ніколи не зможу сказати їй, як сильно я її люблю, я щодня стараюся з усіх сил. Я люблю тебе, мамо!

Актриса присвятила матусі зворушливі слова. Вона зізналась, що її мама завжди втішала її в скрутні хвилини та раділа успіхам.

З нагоди дня народження матері Різ Візерспун показала їхні спільні миловидні світлини. Зірка вразила схожістю з найріднішою. Цікаво, що таку саму неймовірну схожість Різ Візерспун має зі своєю донькою.



Різ Візерспун з мамою / Фото з інстаграму акторки



Різ Візерспун з мамою / Фото з інстаграму акторки



Різ Візерспун з мамою / Фото з інстаграму акторки

Знаменитість також показала архівне фото мами з її молодості.



Мама Різ Візерспун Бетті / Фото з інстаграму акторки

Реакція мережі

Прихильники Різ Візерспун приєднуються до привітань її матері. Вони так само помічають дивовижну схожість мами з донькою.