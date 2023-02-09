Читаю їм українські казки, – Ольга Сумська у сльозах розповіла про онуків у Москві

Старша донька Ольги Сумської Антоніна Паперна все ще в Москві. Вона живе з російським актором Ягличем і нібито не може виїхати через терор. Там ростуть двоє її дітей – донька Єва та син Данило. Зіркова бабуся запевняє, що вчить їх української.

Народна артистка України Ольга Сумська майже рік виправдовується за доньку, яка і словом не обмовилася про вторгнення Росії й, схоже, з Москви нікуди не збирається. Акторка пояснює це тим, що Тоня думає про дітей, бо "вона передусім мати, мати неймовірних кровинок". У них з росіянином Володимиром Ягличем 5-річна донька Єва та 3-річний син Данило.

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Сумська розплакалася, згадавши про онуків у Москві

Ольга Сумська не пояснила, чому Антоніна так хоче, щоб її діти зростали "в режимі страшного терору", як каже сама. Однак запевнила, що у Москві вони вчать українську. До того ж у них няня не росіянка, а нібито харків'янка.

Я просто дивлюся на онуків, як вони ростуть… Я не бачила їх вже рік, ми телефоном спілкуємося. Я їм читаю українські казки. У них няня з Харкова. Вона теж читає їм українською. Так що ми надолужуємо хоча б так,

– розповіла Ольга Сумська.

"Я завжди намагаюся знайти слова, щоб якось пояснити цю ситуацію. І не знаходжу їх, тому що це страшний материнський біль… Я читаю ці страшні речі, які їй і мені пишуть, але не можу нічого зробити просто. Це якась така безпорадність і трагедія. Трагедія тисяч людей, родичі яких там. Просто я відома людина, і мені прилітає", – додала акторка й розплакалася.

Ольга Сумська розплакалася через онуків у Москві / Скриншот з відео

З ким з російських колег спілкується Сумська

Ольга Сумська хоч і знімалася з росіянами, але запевнила, що дружбу з ними не заводила. Вони були всього-на-всього колегами, знайомими: "Ми знімались і потім до побачення, я ніколи з ними не підтримувала стосунки".

Щоправда, зараз вона на зв'язку з кількома знаменитостями з Росії, які нібито за Україну. Їхніх імен акторка, звичайно ж, не назвала.

Є люди, які просто поважають, це відомі люди. Я свідомо не називаю цих прізвищ, але хоча б дві відомі людини мені повсякчас телефонують і просто питають, як ми. Вони співчувають, вони все розуміють, вони втратили там роботу за свою позицію. І це дуже-дуже важко, там терор. І там жорстокіше з кожним днем,

– пожалілася Ольга Сумська.