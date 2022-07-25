Перейшла межу, – Ольга Сумська зізналася, що думає про зрадницю Таїсію Повалій

Співачка Таїсія Повалій виявилася зрадницею. У травні вона виступала в кремлі, а тепер поїхала в білорусь, де виступила на "Слов'янському базарі". Ольга Сумська заявила, що її колега перейшла межу.

На початку повномасштабного вторгнення українські зірки часто зверталися до російських колег з закликом зупинити війну. Однак лише одиниці відреагували на це, висловилися проти війни. Зараз ніхто вже не звертається до росіян, бо розуміє, що це без сенсу.

Зверніть увагу Таїсія Повалій вистелилася перед білорусами, а війну в Україні назвала "складними часами"

Ольга Сумська про зрадницю Повалій

Таїсія Повалій родом з Київської області, яку також нещадно обстрілювали окупанти. Спочатку вона мовчала, а тепер активно з'являється на публіці в росії, розважає тих, хто підтримує вбивства її земляків. Та й сама Повалій підтримує ці вбивства.

Дуже боляче. Не віриться, що все це відбувається з Таїсією. Ймовірно, вона спалила мости. Є якась межа можливого, і вона перейшла цю межу,

– сказала Сумська.

Ольга, як і більшість українців, чекали на реакції відомих росіян, які є прикладом для мільйонів, можуть формувати суспільну думку. Сумська сподівалася, що актори, з якими вона знімалася в серіалах, які приїжджали в Україну, скажуть хоч щось. Але вони мовчали. Зараз Ольга не хоче чути про них і не спілкується з такими. Вона зазначає, що треба було говорити раніше, а не зараз, коли вже загинули тисячі мирних українців, дітей, військових.

Для артистки не є позицією слова "нет войне". Акторка підкреслила, що ці слова без сенсу, вони нічого не змінюють.