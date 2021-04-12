Це було ще до одруження, – Ольга Сумська про насилля з боку ексчоловіка

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Колишній чоловік української акторки Ольги Сумської Євген Паперний раніше зізнавався, що бив дружину. Знаменитість прокоментувала ці слова ексчоловіка й зізналась, що насилля було ще до весілля.
Відома українська акторка Ольга Сумська у відвертому інтерв'ю розповіла про те, як колишній чоловік Євген Паперний її бив. Раніше зірка розповідала, що екскоханий вдарив її лише один раз. Ці слова підтвердив і сам актор.
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Актриса зізналась, що виною всьому став алкоголь, яким зловживав Євген Паперний: "Там було ще раз! Не дай боже, щоб це було щодня. У нас такого не було! Євген Васильович, так, він зловживав і в принципі і сьогодні може чарку перекинути. Це є така вада, яка притаманна багатьом акторам".
Ольга Сумська розповіла про випадок, коли колишній чоловік вдарив її ще до того, як вони одружилися. Тоді Паперний був у стані алкогольного сп'яніння.
Я навіть не пам'ятаю, з чого була ця сварка. Він мене тоді вдарив! І на ранок він сказав – не може згадати. Цього не було. Це було ще до одруження! Мене це не зупинило! І за два місяці я вийшла за нього заміж, бо така доля! Я подумала, що це випадково. Що це не може повторитися!
– пояснила акторка.
Ольга Сумська та Євген Паперний / Скриншот з відео
Знаменитість додала, що через певний час після розлучення вона змогла порозумітися з ексчоловіком. Вони досі можуть працювати разом у театрі: "Євген Васильович переступив це. Тому що я його все ж таки образила. Я пішла від нього. Але знайшов в собі сили відновити ці стосунки. І запросити нас до співпраці", – поділилася Сумська.
Ольга додала, що вже не тримає зла на Євгена Паперного за його вчинки. Тим паче зірка сама вирішила вибачитися перед колишнім коханим за зраду з Віталієм Борисюком.
Я йому ніколи не казала цих слів вибачення. Ніколи. От так щиро, відверто. Тому хай він мене пробачить. За те, що було!
– зізналась Ольга Сумська.
Інтерв'ю з Ольгою Сумською: дивіться відео онлайн