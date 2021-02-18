Популярна українська акторка Ольга Сумська вирішила показати фанам свої архівні чорно-білі фото. Вона поділилась, як виглядала у 12 років. Зірка зізналась, що позувала в перуці й маминому капелюсі.

Відома українська акторка Ольга Сумська зізналась, що обожнює переглядати архівні фото. Вона вирішила поділитися одними з таких на своїй сторінці в інстаграмі.

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Архівні фото Ольги Сумської

Знаменитість опублікувала свої чорно-білі фото. Ольга Сумська розповіла, що тоді їй було приблизно 12 років. Вона задумливо дивилась попри об'єктив.

12-річна Ольга Сумська позувала перед камерою в білому в'язаному шалику та високому капелюсі з бантиком. Також акторка зізналась, що вдягнула мамину перуку. А поки батьки виступали на сцені, вона уявляла себе героїнею історичного фільму.

"Трохи ретро… Мені десь років 12. Перука і капелюх – мамин. Поки батьки на сцені, я уявляла себе героїнею історичного фільму… Сьогодні гортаю ці фото з сімейного архіву і насолоджуюсь тим,що вони є! А всі ті цифрові технології – то не те. Мільйон фото десь в комп'ютері, які важко знайти. А тут атмосфера…" – поділилась Ольга Сумська.



Архівні фото Ольги Сумської / Фото з інстаграму Ольги Сумської



Архівні фото Ольги Сумської / Фото з інстаграму Ольги Сумської

Прихильників акторки вразили фото її 12-річної. Вони поділилися враженнями в коментарях: