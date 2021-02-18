Ольга Сумська поділилась, як виглядала у 12 років: архівні фото зірки в маминому капелюсі
Популярна українська акторка Ольга Сумська вирішила показати фанам свої архівні чорно-білі фото. Вона поділилась, як виглядала у 12 років. Зірка зізналась, що позувала в перуці й маминому капелюсі.
Джерело:інстаграм Ольги Сумської
Відома українська акторка Ольга Сумська зізналась, що обожнює переглядати архівні фото. Вона вирішила поділитися одними з таких на своїй сторінці в інстаграмі.
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Архівні фото Ольги Сумської
Знаменитість опублікувала свої чорно-білі фото. Ольга Сумська розповіла, що тоді їй було приблизно 12 років. Вона задумливо дивилась попри об'єктив.
12-річна Ольга Сумська позувала перед камерою в білому в'язаному шалику та високому капелюсі з бантиком. Також акторка зізналась, що вдягнула мамину перуку. А поки батьки виступали на сцені, вона уявляла себе героїнею історичного фільму.
"Трохи ретро… Мені десь років 12. Перука і капелюх – мамин. Поки батьки на сцені, я уявляла себе героїнею історичного фільму… Сьогодні гортаю ці фото з сімейного архіву і насолоджуюсь тим,що вони є! А всі ті цифрові технології – то не те. Мільйон фото десь в комп'ютері, які важко знайти. А тут атмосфера…" – поділилась Ольга Сумська.
Архівні фото Ольги Сумської / Фото з інстаграму Ольги Сумської
Архівні фото Ольги Сумської / Фото з інстаграму Ольги Сумської
Прихильників акторки вразили фото її 12-річної. Вони поділилися враженнями в коментарях:
- Зараз ви красуня. І це фото також ваша чарівність та неймовірність краси;
- Класно;
- Яка гарна;
- Гарна дівчинка;
- Скільки блиску в цих очах!;
- Неймовірна. Така ніжна, дівчинка-доброта;
- Очі, як у дорослої людини;
- Старі фотографії – це зв'язок з іншим часом. Дуже гарні фото.
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