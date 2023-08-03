"Летіть, наш рідний": у родині акторки Ольги Сумської сталося горе

Українська акторка Ольга Сумська повідомила про втрату в родині. Виявилося, що помер її свекор, батько чоловіка Віталія Борисюка. Зірка висловила співчуття.

Про смерть свекра та дідуся доньки Ганни акторка повідомила в інстаграмі. Ольга Сумська показала спільне сімейне фото.

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На світлині Ольга Сумська позує поруч зі свекром Миколою Петровичем, чоловіком Віталієм Борисюком та його сестрою Наталею. Акторка висловила свої співчуття.

Пішов із життя Микола Петрович Борисюк. Глибокі співчуття Віталію та сестрі Наталі. Світла пам'ять нашому дорогому, найдобрішому у світі батькові та дідусеві, моєму неймовірному свекру! Летіть, наш рідний,

– написала Сумська.

Зірка не озвучила причину смерті та інших подробиць.



Сумська зі свекром, чоловіком та його сестрою / Фото з інстаграму

Додамо, що про життя Миколи Борисюка відомо мало, його син, актор Віталій, рідко говорив про своїх батьків. Свекор Сумської працював у галузі сільського господарства, служив у міністерстві, згодом очолював установу, яка контролювала всі сільгоспінститути та технікуми України.

Віталій Борисюк розповідав в одному з інтерв’ю, що батько підтримував його у виборі акторської кар’єри. Чоловік Ольги Сумської вважає, що це було не просто так, адже у Миколи Петровича також були здібності до акторства і розкішний голос.

У коментарях зіркові колеги та шанувальники висловлюють співчуття родині у зв'язку із втратою та пишуть слова підтримки:

"Світла пам'ять. Нехай спочиває у мирі. Найщиріші співчуття родині",

"Співчуття... Важко пережити цю війну людям похилого віку",

"Співчуття. Тримайтеся".

"Щирі співчуття! Світла та вічна пам'ять!"

"Відлітають батьки… Так сумно від цього... Світла памʼять!"

"Царство Небесне! Співчуття всій сім'ї і сил пережити втрату",

"Ольга, прийміть найщиріші співчуття вашій родині. Тепер ваш свекор ангел, який вас оберігатиме з неба... Царство Небесне".

Нагадаємо, що 27 лютого 2022 року, на третій день повномасштабного вторгнення, померла мама Ольги Сумської – Ганна Іванівна. “Не стало нашої мамочки… Пекельний біль… Душа розривається…” – писала тоді акторка.