Ольга Сумська показала образ на полі серед цвіту: ефектні фото

Відома українська акторка Ольга Сумська поділилась з прихильниками новими фото. Вона продемонструвала стильний образ у кардигані, позуючи серед цвіту.

Відома українська акторка Ольга Сумська нещодавно з колегами відвідала Донбас з театральною виставою. Заразом зірки прогулялися полями, а також зробили гарні фото.

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Нові фото Ольги Сумської

Знаменитість позувала перед камерою серед жовтого цвіту ріпака, тому світлини вийшли надзвичайно ефектні. Усміхнена Ольга Сумська для прогулянки обрала чорну кофтинку та великий стильний кардиган з червоними вставками.

Акторка розпустила та вирівняла довге біляве волосся, а на обличчі зробила розкішний макіяж. Вона нафарбувала повіки коричневими тінями в стилі smokey eyes, а губи підкреслила малиновою матовою помадою.

"Кольори літа", – підписала кадри Ольга Сумська.

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Прихильники актриси засипали її компліментами у коментарях: