Відома українська співачка Джамала відвідала концерт своєї колеги Наді Дорофеєвої. Світлинами з заходу зірка поділилась на особистій сторінці в інстаграмі, продемонструвавши новий образ.

Дивіться також Оля Цибульська показала варіант стильного повсякденного образу: ефектні кадри

Образ Джамали

Знаменитість позувала перед камерою з квітами в руках, які планувала вручити Дорофеєвій після виступу. Для виходу у світ артистка обрала ніжно-жовтий топ, широкі джинси зі смужками та бежевий бомбер.

Джамала поєднала комфортне, але стильне вбрання з білими кедами. Свій образ артистка доповнила червоно-білою кепкою з прямим козирком, елегантним золотим браслетом, сережками-підвісками й масивною каблучкою.

Співачка розпустила та випрямила темне волосся. На обличчі вона зробила гарний макіяж. Зірка підкреслила очі чорними стрілками й нафарбувала губи бежевою помадою.

Люблю літо сильно! Концерти – співати або ходити. Квіти – дарувати або приймати. Зустрічі, спілкування,

– написала Джамала під фото.

Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:

Реакція мережі

Шанувальники залишилися у захваті від нових знімків Джамали. Своїми враженнями вони діляться у коментарях під фото: