Відома українська співачка Джамала відвідала концерт своєї колеги Наді Дорофеєвої. Світлинами з заходу зірка поділилась на особистій сторінці в інстаграмі, продемонструвавши новий образ.
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Образ Джамали
Знаменитість позувала перед камерою з квітами в руках, які планувала вручити Дорофеєвій після виступу. Для виходу у світ артистка обрала ніжно-жовтий топ, широкі джинси зі смужками та бежевий бомбер.
Джамала поєднала комфортне, але стильне вбрання з білими кедами. Свій образ артистка доповнила червоно-білою кепкою з прямим козирком, елегантним золотим браслетом, сережками-підвісками й масивною каблучкою.
Співачка розпустила та випрямила темне волосся. На обличчі вона зробила гарний макіяж. Зірка підкреслила очі чорними стрілками й нафарбувала губи бежевою помадою.
Люблю літо сильно! Концерти – співати або ходити. Квіти – дарувати або приймати. Зустрічі, спілкування,
– написала Джамала під фото.
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Реакція мережі
Шанувальники залишилися у захваті від нових знімків Джамали. Своїми враженнями вони діляться у коментарях під фото:
- "Неймовірна";
- "Класні фото";
- "Така гарна";
- "Стільки щастя на обличчі";
- "Ви така стильна і гарна! Класно, що у наших артистів дружні стосунки".