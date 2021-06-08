Відома українська акторка Ольга Сумська нещодавно з колегами відвідала Донбас з театральною виставою. Заразом зірки прогулялися полями, а також зробили гарні фото.
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Нові фото Ольги Сумської
Знаменитість позувала перед камерою серед жовтого цвіту ріпака, тому світлини вийшли надзвичайно ефектні. Усміхнена Ольга Сумська для прогулянки обрала чорну кофтинку та великий стильний кардиган з червоними вставками.
Акторка розпустила та вирівняла довге біляве волосся, а на обличчі зробила розкішний макіяж. Вона нафарбувала повіки коричневими тінями в стилі smokey eyes, а губи підкреслила малиновою матовою помадою.
"Кольори літа", – підписала кадри Ольга Сумська.
Для перегляду усіх фото гортайте праворуч:
Прихильники актриси засипали її компліментами у коментарях:
- "Краса у красі";
- "Олю, яка ви красива! Неймовірна";
- "Ви – супер";
- "Як гарно";
- "Красиво";
- "Неймовірно красива жінка";
- "Чудо".