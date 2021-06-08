Известная украинская актриса Ольга Сумская недавно с коллегами посетила Донбасс с театральным спектаклем. Заодно звезды прогулялись по полям, а также сделали красивые фото.
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Новые фото Ольги Сумской
Знаменитость позировала перед камерой среди желтого цветения рапса, поэтому фотографии получились очень эффектные. Улыбающаяся Ольга Сумская для прогулки выбрала черную кофточку и большой стильный кардиган с красными вставками.
Актриса распустила и выровняла длинные белокурые волосы, а на лице сделала роскошный макияж. Она накрасила веки коричневыми тенями в стиле smokey eyes, а губы подчеркнула малиновой матовой помадой.
"Цвета лета", – подписала кадры Ольга Сумская.
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Поклонники актрисы засыпали ее комплиментами в комментариях:
- "Красота в красоте";
- "Оля, какая вы красивая! Невероятная";
- "Вы – супер";
- "Как красиво";
- "Красиво";
- "Невероятно красивая женщина";
- "Чудеса".