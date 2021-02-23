Ольга Сумська показала обличчя без макіяжу: фото

Успішна українська акторка Ольга Сумська розповіла, що прихильники просили її показатися без макіяжу. Тому зірка продемонструвала натуральну вроду на камеру.

Народна артистка України Ольга Сумська зазвичай публікує свої фото з розкішним вечірнім макіяжем та укладкою. Та цього разу зірка вирішила показати себе без косметики.

До слова Лілія Ребрик показала бездоганний образ у чорній сукні з декольте: фото

Ольга Сумська без макіяжу

54-річна знаменитість їхала в потягу. Вона записувала сторіс в інстаграмі, де розповіла, що прихильники часто просять її записувати відео чи показувати себе без косметики чи фільтрів.

Ольга Сумська позувала в чорних штанах та неоново-зеленому худі. Біляве волосся зірка розпустила, воно було вкладене легкими локонами. Перед камерою акторка постала повністю без косметики та фільтрів.

Часто отримую повідомлення, щоб я робила сторіс без фільтрів. Ось без фільтрів і без макіяжу. Друзі, можете все роздивитися. Ну звісно, з фільтрами краще, а зараз яка є,

– поділилась Ольга Сумська.



Ольга Сумська без макіяжу / Фото з інстаграм-сторіс

Які ще зірки показуються без макіяжу

Українські знаменитості часто роблять фото без косметики. Наприклад, нещодавно Настя Каменських виклала фото, де постала без макіяжу.

Танцівниця Олена Шоптенко показала відео, де постала в ніжному образі й продемонструвала натуральну красу.