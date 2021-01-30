У Бердянську: Ольга Сумська показала архівне фото з чоловіком
Відома українська акторка Ольга Сумська поділилася з шанувальниками архівним фото. Вона показала, як позувала з чоловіком у Бердянську на тлі моря і показала свій перший мобільний телефон.
Джерело: інстаграм Ольги Сумської
Актриса вирішила пригадати відпочинок у Бердянську. На особистій сторінці в інстаграмі вона поділилася світлиною, де позує разом із коханим. Ольга показала шанувальникам зворушливий момент з минулого.
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Ольга Сумська з чоловіком у Бердянську
На фотографії, яку опублікувала Сумська, вона разом із чоловіком Віталієм Борисюком позує на морському узбережжі. Тоді пара побувала у сонячному Бердянську.
Ольга постала перед камерою у купальнику з леопардовим принтом. Серед аксесуарів її пляжний образ доповнювали сонцезахисні окуляри, кепка та великі сережки-кільця. Волосся знаменитість зібрала у зачіску зверху, а на обличчя не наносила косметику.
Ольга та Віталій тримали у руках свої перші мобільні телефони. Саме на цьому актриса акцентувала увагу в публікації: "Романтика… Бердянськ… Ще до інстаграму… Пробуємо з Віталієм перші мобільні телефони".
Ольга Сумська з чоловіком у Бердянську / Фото з інстаграму Ольги Сумської
У коментарях підписники зірки залишають багато приємних слів на адресу закоханих та зазначають, що Ольга та Віталій завжди мають неперевершений вигляд.
- Такі красиві та вічно молоді!
- Дуже гарна пара! Була, є та буде!
- Яка ви класна, чудова сімейна пара! Які щасливі!
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