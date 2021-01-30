Известная украинская актриса Ольга Сумская поделилась с поклонниками архивным фото. Она показала, как позировала с мужем в Бердянске на фоне моря и показала свой первый мобильный телефон.

Источник: инстаграм Ольги Сумской

Актриса решила вспомнить отдых в Бердянске. На личной странице в инстаграме она поделилась фотографией, где позирует вместе с любимым. Ольга показала поклонникам трогательный момент из прошлого.

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Ольга Сумская с мужем в Бердянске

На фотографии, которую опубликовала Сумская, она вместе с мужем Виталием Борисюком позирует на морском побережье. Тогда пара побывала в солнечном Бердянске.

Ольга предстала перед камерой в купальнике с леопардовым принтом. Среди аксессуаров ее пляжный образ дополняли солнцезащитные очки, кепка и крупные серьги-кольца. Волосы знаменитость собрала в прическу сверху, а на лицо не наносила косметику.

Ольга и Виталий держали в руках свои первые мобильные телефоны. Именно на этом актриса акцентировала внимание в публикации: "Романтика... Бердянск... Еще до инстаграма... Пробуем с Виталием первые мобильные телефоны".



Ольга Сумская с мужем в Бердянске / Фото из инстаграма Ольги Сумской

В комментариях подписчики звезды оставляют много приятных слов в адрес влюбленных и отмечают, что Ольга и Виталий всегда имеют непревзойденный вид.